BERLIN (Dow Jones)--Beim Sportwagenbauer Porsche gibt es im Gegensatz zu anderen Automobilherstellern keine Pläne über Entlassungen von Mitarbeitern. Porsche-Chef Oliver Blume sagte Bild am Sonntag: "Wir haben nicht die Absicht, in den nächsten Jahren betriebsbedingt zu kündigen. Wir gehen gerade in Gespräche, bei denen es um eine Arbeitsplatzsicherung für die nächsten Jahre geht. Dort stehen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam in der Verantwortung."

Mit der Elektromobilität, neuen E-Motoren und E-Fahrzeugen habe man Chancen erschlossen und am Stammsitz 2.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Der Sportwagenhersteller setzt weiter auf E-Autos. Blume: "Im Jahr 2025 könnten rund 50 Prozent aller Porsche mit einem elektrischen oder Hybridantrieb verkauft werden. Gleichzeitig wird es bei Porsche immer Verbrennermotoren geben. Das gilt besonders für den 911er."

Der Siegeszug der Elektromobilität ist nach Blumes Einschätzung unaufhaltsam. Dazu müsse aber der Ausbau der Ladestationen schneller umgesetzt werden. "Ich wünsche mir, dass wir in fünf Jahren eine umfassende Ladeinfrastruktur in Deutschland haben und das Thema Reichweite keine Rolle mehr spielt. Also ein ähnlich dichtes Netz wie bei normalen Tankstellen", so Blume.

Ein Tempolimit auf Autobahnen lehnt der Porschechef ab: "Unbegrenztes Fahren ist ein Stück individuelle Freiheit. Und diese Freiheit sollten wir uns bewahren. Natürlich darf man dabei niemanden gefährden."

March 01, 2020 03:41 ET (08:41 GMT)

