Köln (ots) - Großartige Auftritte beim DSDS Auslandsrecall-Finale in Südafrika. Das haute sogar Dieter Bohlen vom Hocker- und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Beim Auftritt von Nicole und Marcio war er so begeistert, dass er mit etwas zu viel Schwung aufstand und über den Jurystuhl fiel.Im spannenden Showdown in Südafrika wurden die besten 12 Kandidaten gewählt. Das Auslandsrecall-Finale fand im romantischen Weingut Boschendahl statt, wo die Kandidaten in Duetten singen durften. Kevin Amendola trat gar nicht erst an und stieg vor dem Auftritt aus. Sein Statement zur Jury dazu: "Ich habe gemerkt, dass das Format nicht zu mir passt. Dass ich zu 100 % hinter dem stehen will, was ich tue. Ich möchte das machen, was ich fühle und das ist deutschsprachige Musik." Und es gab eine weitere Überraschung: Dieters Goldene CD-Kandidat Raphael Goldmann, der eine überzeugende Darbietung ablieferte, verkündete der Jury bei der Entscheidung: "Ich habe für mich selbst gemerkt, dass ich nicht gerne im Rampenlicht stehe und ich möchte nicht in den Liveshows antreten!" Dafür darf Kathrin Bibert weiter dabei sein, die ursprünglich nicht in die Top 12 gewählt wurde. Und so wichen die Tränen der Enttäuschung bei der 20-Jährigen einem glücklichen Lächeln.Doch damit nicht genug der Überraschungen für die Top 12 Kandidaten. Wer sich gefreut hatte, nun endlich in den Liveshows auf der großen Bühne anzutreten, wurde enttäuscht, denn der Recall ist noch nicht beendet. Die 12 besten Kandidaten müssen noch einmal vor der Jury und zum ersten Mal auch vor einem Publikum antreten. In "Der Recall - Die Entscheidung" aus der Turbinenhalle im Landschaftspark Duisburg am 7. März, 20.15 Uhr wählt die Jury die besten 7 Kandidaten aus, die schließlich in die Liveshows einziehen werden. Wer besteht diesen letzten Test?Hier alle Top 12-KandidatenJoshua Tappe (25) Kundenberater aus HolzmindenChiara Damico (18) Schülerin aus FrankfurtLydia Kelovitz (29) Versicherungskauffrau aus Neusiedl am Steinfeld in ÖsterreichRamon Kaselowsky (26) Gebäudereiniger aus ZschernitzRicardo Rodrigues (21) Mitarbeiter im Jumphouse aus Basel, SchweizPaulina Wagner (22) Studentin aus KölnNicole Frolov (16) Schülerin aus RietbergManolito Schwarz (28) arbeitssuchend aus MünsterMarcio Pereira Conrado (25) Promoter aus Glarus, SchweizTamara Lara Pérez (19), Kauffrau aus Hedingen, SchweizKathrin Bibert (20) Sängerin aus HamburgLorna Hysa (27) Studentin aus Tirana, AlbanienFotos und Biografien der Top 12 Kandidaten finden Sie im Newsroom: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de.Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" auf RTL.de und alle Folgen live und on demand bei TVNOW.de.Pressekontakt:Anke EickmeyerRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221 456-74244anke.eickmeyer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/4534339