Skeena Resources Limited: Skeena Resources landet weitere Volltreffer!

Das im "Goldenen Dreieck' von British Columbia aktive Rohstoffunternehmen mit Schwerpunkt auf Edelmetalle, Skeena Resources Limited (ISIN: CA83056P8064 / TSX-V: SKE), sorgte mit der Veröffentlichung seiner jüngsten Bohrergebnisse des "Phase I"-Bohrprogramms für Furore, und blickt dabei insbesondere auf eine bisher sehr erfolgreiche Bohrkampagne zurück!Denn auch die jüngst eingetroffenen Ergebnisse des Übertagebohrprogramms, das auf dem unternehmenseigenen Projekt "Eskay Creek' im "Golden Triangle" von British Columbia absolviert wurde, lieferte mit Höchstwerten von 176 g/t Au und 1.530 g/t Ag sagenhafte Spitzenergebnisse!Zwar ist das "Goldene Dreieck" für hochgradige Mineralisierungen und lange Strecken bekannt, aber diese Gehalte sind wohl eher nicht alltäglich! Die vier Bohrgeräte, die vorrangig in den Zonen "21A", "21E" und "HW" im Einsatz waren, sollten die Ressourcen in der "geschlussfolgerten"-Kategorie weiter auffüllen, aber auch teilweise in die deutlich höhenwertige "angezeigte"-Kategorie überführen. Die Veröffentlichung der neuen Ergebnisse lässt vermuten, dass beide Ziele erreicht worden sind. Denn die Insgesamt 209 Bohrlöcher über insgesamt 14.266 Bohrmeter zeigten Kontinuität, vor allem aber außergewöhnlich hohe Silbergehalte.Die "Phase-I-Infill"-Bohrungen in der "21E"-Zone, die sich an der Ostflanke der "Eskay"-Lagerstätte befindet, korrelierten in ihrer Mineralisierung, vor allem in Bezug auf Gehalte, Mächtigkeiten und räumliche Verteilung sehr gut mit den historischen Bohrungen. Erste Bohrungen innerhalb der "HW'-Zone ("Hanging-Wall") hingegen haben nicht nur das aktuelle Ressourcenmodell bestätigt, sondern auch eine zusätzliche Vererzung mit gleichwertigen Gehalten durchteuft.Das bestätigen eindrucksvoll die Bohrungen SK-19-245, in der 1,63 g/t Au, 62 g/t Ag (oder umgerechnet 2,45 g/t AuÄq) über 16,21 m gefunden wurden, sowie die 20 m östlich dieser erweiterten Vererzung niedergebrachte Bohrung SK-19-246, die eine extrem hochwertige Silbervererzung mit Gehalten von 13,24 g/t Au, 701 g/t Ag (22,59 g/t AuÄq) über 14,33 m, einschließlich 5,18 g/t Au, 5.860 g/t Ag (83,31 g/t AuÄq) über 0,90 m durchschnitt. Diese weiteren Spitzenergebnisse waren kein Zufallstreffer, sondern wurden schon so gut wie von dem bisherigen Ressourcenmodell vorhergesagt.Derweil wurde übrigens schon eine vielversprechende vorläufige wirtschaftliche Bewertung ("PEA") abgeschlossen. Demnach benötigt das "Eskay Creek"-Projekt bei einem Nachsteuer-"NPV" von 5 % etwa 638 Mio. Derweil wurde übrigens schon eine vielversprechende vorläufige wirtschaftliche Bewertung ("PEA") abgeschlossen. Demnach benötigt das "Eskay Creek"-Projekt bei einem Nachsteuer-"NPV" von 5 % etwa 638 Mio. CAD an Investitionskosten, die sich allerdings bei einem extrem hohen IRR von 51 % in nur rund 1,2 Jahren amortisieren werden. Auf diesem aussichtsreichen Projekt werden die vier Bohrgeräte zunächst verweilen, bis kurzfristig aufgrund der neuen Erkenntnisse weitere vielversprechende Bohrziele ermittelt wurden. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung.