Noch nie schaffte ein Pole Sitter beim Marrakesch E-Prix, am Ende auch den Sieg zu holen. Am Samstag gelang Antonio Felix da Costa von DS Techeetah diese Premiere! Neben dem Portugiesen stand sein Teamkollege Jean-Eric Vergne auf dem Podium. Zwischen beiden Techeetah-Piloten platzierte sich BMW-Fahrer Maximilian Günther, der sich mit einem unglaublichen Manöver in der letzten Runde den zweiten Platz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...