INGOLSTADT (dpa-AFX) - Die Volkswagentochter Audi will im Geschäft mit Stadtgeländewagen kräftig wachsen. "Ich rechne damit, dass wir im kompakten SUV-Segment mit E-tron oder Q8 im Jahr 2020 noch einmal um 20 Prozent wachsen", sagte Audis Vertriebs- und Marketingvorständin Hildegard Wortmann der Branchenzeitung "Automobilwoche". Weltweit läge Audi dann bei rund 45 Prozent SUVs gegenüber 55 Prozent in anderen Segmenten.



Der Ingolstädter Autobauer habe zudem die Wende geschafft, gibt sich die Managerin zuversichtlich und verweist auf das Wachstum Ende 2019 sowie Anfang 2020.



So hatte Audi 2019 mit einem Schlussspurt bei den weltweiten Verkäufen die Jahresbilanz deutlich aufbessern können. Das Unternehmen hatte gegen Ende 2018 und auch noch lange ins Jahr 2019 hinein unter einer eingeschränkten Angebotspalette gelitten, weil viele Modelle noch nicht nach dem neuen Abgas- und Verbrauchsprüftest WLTP zertifiziert gewesen waren./mis

