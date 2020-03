Dual-Format Video-Encoder VeriSilicon Hantro VC8000E H.265 H.264 und ZSPNano DSP IP für den ersten erfolgreichen Einsatz im Cupola360 SoC gewählt

Wie VeriSilicon heute bekannt gab, hat ASPEED Technology Inc. (TW:5274), Anbieter des hoch innovativen Fabless IC-Designs, den Video-Encoder VeriSilicon Hantro VC8000E sowie ZSPNano DSP für den Einsatz in seinem Cupola360 System-on-Chip (SoC) ausgewählt. Der Multi-Stitching SoC Cupola360 ist für verschiedene Anwendungen einsetzbar, darunter Video-Konferenzen, Autoausstattung (Dash Cam), Videoüberwachung und 360-Grad Consumer-Cameras.

VC8000E unterstützt die Codierungsstandards H.265 und H.264, bietet einen geringen Energieverbrauch sowie eine hohe Leistung in Echtzeit und erfüllt somit alle kritischen Anforderungen an Consumer-Cameras. Außerdem bietet ZSPNano DSP eine sehr hohe Energieeffizienz und vollständige Programmierbarkeit mit ausgereiftem SDK, damit ASPEED die Audio- und Sprachsoftwareanwendungen seiner Kunden mühelos erweitern kann.

"Durch die Integration der wichtigsten IP-Funktionen von VeriSilicon unterstützt unser Multi-Image-Stitching SoC Cupola360 hochwertige H.265/H.264-Bildcodierung und realisiert Cupola360 erfolgreich in verschiedenen Anwendungen mit hochwertiger Bildqualität, wie z. B. Consumer-Cameras, Überwachungskameras und Videokonferenzen. Wir erwarten, dass die Cupola360-Reihe weltweit an Dynamik und Aufmerksamkeit gewinnt", so Chris Lin, President und CEO von ASPEED Technology.

"Wir sehen ein großes Potenzial darin, hochauflösende Videocodierung und energieschonende Audio-/Sprach-DSP in einem breiten Spektrum an Haushalts-, Industrie- und Fahrzeuggeräten in zahlreichen Marktsegmenten einzusetzen. Mit unserem produktionsbewährten IP und weit verbreiteten SDK können unsere Kunden führende Produkte schneller auf den Markt bringen", erklärte Weijin Dai, Executive Vice President und GM of Intellectual Property Division von VeriSilicon. "Die enge Zusammenarbeit mit Branchenführern wie ASPEED katapultiert unsere Audio-, Video- und Sprachtechnologie auf ein gänzlich neues Niveau und erweitert unser Ökosystem."

Über VeriSilicon

VeriSilicon hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden plattformbasierte, umfassende, kundenspezifische Halbleiter-Serviceleistungen und Halbleiter-IP-Lizenzierungsdienste aus einer Hand anzubieten, wobei das eigene Halbleiter-IP-Angebot genutzt wird. Im Rahmen des speziellen Geschäftsmodells "Silicon Platform as a Service"(SiPaaS) kann VeriSilicon mit seinem umfassenden IP-Portfolio in kurzer Zeit komplette Halbleiterprodukte von der Definition über das Testen bis zum Verpacken anbieten. Das Unternehmen bietet leistungsstarke und kostengünstige Halbleiter-Alternativen für IDM, Fabless, Systemanbieter (OEM/ODM), große Internetunternehmen usw. an. Die Geschäftstätigkeit von VeriSilicon umfasst die Bereiche Unterhaltungselektronik, Automobilelektronik, Computer und Peripheriegeräte, verarbeitende Industrie, Datenverarbeitung, Internet der Dinge und andere Anwendungen.

VeriSilicon bietet eine Vielzahl kundenspezifischer Halbleiterlösungen, darunter Video-, Audio- und Sprachverarbeitung in hoher Auflösung, Infotainment im Fahrzeug, Videoüberwachung, IoT-Konnektivität, Rechenzentren usw. Darüber hinaus verfügt VeriSilicon über fünf Arten von internen Prozessor-IPs, und zwar GPU-IP, NPU-IP, VPU, DSP-IP und ISP-IP, sowie über mehr als 1.400 analoge und Mixed-Signal-IPs und RF-IPs.

VeriSilicon wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz im chinesischen Shanghai. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 900 Mitarbeiter und verfügt über 5 Design-, Forschungs- und Entwicklungszentren in China und in den USA sowie über 10 Vertriebs- und Kundendienstniederlassungen weltweit.

