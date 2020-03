EMDEN (dpa-AFX) - "Emder Zeitung" zu kostenlosem ÖPNV in Luxemburg:



Das kleine Land kann sich das leisten. Das Global Finance Magazine stufte Luxemburg 2019 als drittreichstes Land der Welt ein. Da kann man durchaus jedes Jahr 40 Millionen Euro extra in den Nahverkehr pumpen. Die meisten Länder in Europa werden erstmal abwinken. Kostenfreier ÖPNV für alle? Wer soll das bitteschön bezahlen?! - Doch der Ansatz, den der kleine, reiche Nachbar verfolgt, ist richtig. Kleine Versuche in dieser Richtung gibt es ja auch schon bei uns. Nur durch funktionierende, kurz getaktete Bus-, Zug- und Straßenbahnverbindungen, die jeder frei nutzen kann, können die Straßen in den Städten, vor allem in den größeren, entlastet werden. Die Kernfrage sollte nicht sein, was das alles kostet, sondern was wir für eine solche, zweifellos gewaltige Investition bekommen würden. Ganz sicher mehr Lebensqualität durch bessere Luft und weniger Stress durch permanentes Fahren im Stau. Sicherlich auch weniger Unfallopfer. Dieses Stück Zukunft hat in Luxemburg begonnen./zz/DP/mis