DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Krise der Autobranche bekommt Rheinmetall bereits seit einiger Zeit deutlich zu spüren - dafür ging es im Rüstungsbereich zuletzt dank steigender Ausgaben vieler Länder fürs Militär stetig bergauf. Am Montag (7.30 Uhr) will der Konzern vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 vorlegen. Im Herbst hatte der Rüstungshersteller und Automobilzulieferer seine bisherige Umsatzprognose gesenkt.



Wegen der rückläufigen Autoproduktion gab Rheinmetall als Ziel nur noch ein Umsatzwachstum von etwas mehr als einem Prozent aus, während man zuvor noch von einem Anstieg von rund vier Prozent ausgegangen war. Dabei soll es - wie bereits in den vergangenen Berichten - eine extreme Differenz zwischen der Rüstungs- und der Auto-Sparte geben. Während der Umsatz des Rüstungsbereiches um 9 Prozent wachsen soll, erwartet der Konzern für die Automobilsparte einen Umsatzrückgang von rund sieben Prozent.



Rheinmetall hat weltweit rund 25 000 Mitarbeiter, die Zentrale ist in Düsseldorf. Die Automotive-Sparte hingegen sitzt in Neckarsulm bei Stuttgart./swe/DP/mis

