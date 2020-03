LONDON, 1. März (WNM/Financial Times) - BlackRock hatte vergangenen Monat einen großen Wandel in Richtung nachhaltiges Investieren verkündet. Ein neuer Bericht geht nun viel detaillierter auf die BlackRock-Einschätzung ein. Laut Analysten von BlackRock wird der Wert der "Nachhaltigkeit" von den Märkten heute nicht richtig bewertet. Wenn Anleger Geld in nachhaltige Fonds investieren, sollten Unternehmen, die sich in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kennzahlen gut behaupten, stetig an Wert ...

