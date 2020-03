Rapperswil-Jona (ots) - Das neue Buch des Münchner Callwey Verlags mit dem Titel «Gärten des Jahres 2020» illustriert die 50 schönsten Privatgärten aus dem deutschsprachigen Raum. Die Gartengestalter von PARC'S GmbH aus Rapperswil-Jona sind darin erneut mit drei ihrer Referenzobjekte vertreten.Der Callwey Verlag und das Magazin «Garten + Landschaft» waren bereits zum fünften Mal auf der Suche nach den schönsten Privatgärten im deutschsprachigen Raum und veranstalteten einen Wettbewerb unter Landschaftsarchitekten, Gartengestalter sowie Garten- und Landschaftsbauern. Aus den unzähligen eingereichten Projekten wurden die 50 schönsten Objekte von einer renommierten Jury ausgewählt. Gleich drei durch PARC'S geplante Gärten finden sich in diesen 50 besten Objekten wieder.Bei der Wahl der schönsten Privatgärten wurde besonders Wert auf ein ganzheitliches Konzept gelegt, das den Garten auf individuelle Weise zum erweiterten Wohn- und Genussraum werden lässt. Pflanzen und Materialien sollten sich einer starken Gestaltungsidee unterordnen. Mit den folgenden drei Referenzobjekten hat PARC'S die Jury überzeugt. Das erste Referenzprojekt mit einem attraktiven Wasserspiel besticht durch die charakterstarken und tiefrissigen Bäume und den fliessenden Übergang zur Umgebung. Die Bilder des Gartens auf unterschiedlichen Ebenen sind ein besonderes Highlight: Die Gartenumgestaltung war auch im Magazin «Traumhaus» vertreten und inspiriert viele Leserinnen und Leser. Zugleich ziert ein Bild dieses Traumgartens das Cover des Buchs «Gärten des Jahres 2020». Das zweite Referenzobjekt hat durch die Umgestaltung einen Pool mit Betoneinfassung erhalten. Dieses Objekt besticht durch besondere Blickfänge und lauschige Plätzchen am Wasser und um das moderne Haus und wurde vom Poolbauexperten egli jona ag ausgeführt. Der dritte prämierte Garten mit Brunnen beeindruckt durch die gemütliche Gestaltung. Die sanfte Raumabfolge auf verschiedenen Ebenen und eine abwechslungsreiche Bepflanzung machen diesen Garten besonders stimmungsvoll. Auch dieser Garten, welcher von der Bauherrschaft auch zur Degustation der eigenen Weine dient, wurde von egli jona ag ausgeführt.Alle Referenzobjekte werden im Buch «Gärten des Jahres 2020» anschaulich dargestellt. Darin wird anhand von über 400 Bildern und Gartenplänen eine beeindruckende Vielfalt unterschiedlichster Privatgärten präsentiert. In der gleichnamigen Ausstellung im Schloss Dyck in Jüchen werden alle 50 besonders gelungenen und realisierte Privatgärten noch bis am 29. März 2020 präsentiert. Der Wettbewerb zählt zu den wichtigsten Branchenevents und bietet Gartenplanern und Gartenbesitzern gleichermassen eine ausgezeichnete Inspiration.Weitere Informationen zu den prämierten Gärten finden Sie hier:www.gartengestaltung.ch/referenz/baeume-wie-skulpturen (Garten alsTitelseite des Buches)www.gartengestaltung.ch/referenz/einfamilienhaus-mit-poolwww.gartengestaltung.ch/referenz/oase-inmitten-eines-weingutsGerne stellen wir Ihnen diese Bilder auf Anfrage hochauflösend zurVerfügung. Mehr zu PARC'S Gartengestaltung GmbHDie Gartengestalter von PARC'S GmbH planen und gestalten Privatgärten, Terrassen und Grossprojekte sowie Geschäftsanlagen und Mehrfamilienhäuser. Durch die zentrale Lage in Rapperswil-Jona realisieren sie Gartenträume in der zentralen Ostschweiz und den angrenzenden Gebieten vom Entwurf bis zur Umsetzung.Kontakt:PARC'S Gartengestaltung GmbHFrancisca SommerKommunikation / MedienBuechstrasse 388645 Rapperswil-Jona+41 55 224 30 33francisca.sommer@gartengestaltung.chwww.gartengestaltung.chOriginal-Content von: PARC'S Gartengestaltung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100067084/100842896