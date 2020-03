Der Blick auf den Kursverlauf seit September/Oktober 2018 zeigt einen weiterhin intakten Aufwärtstrend, der von 14,00 US-Dollar auf ein Verlaufshoch in 2019 bei 19,65 US-Dollar aufwärts geführt hatte. Ab September letzten Jahres startete schließlich eine sehr volatile Handelsphase, die ansatzweise an eine inverse SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie verlaufend bei 18,90 US-Dollar erinnerte. In der abgelaufenen Woche wurde diese Formation auch schon fast aktiviert, allerdings verhagelt die Panik an den Finanzmärkten eine nachhaltige Aktivierung dieser. Die Folge waren direkte Rücksetzer auf das Niveau von 16,50 US-Dollar und somit den Kopf der vorausgegangenen Formation. Diese besitzt im Übrigen keine Gültigkeit mehr, ein weiterer Kursrutsch dürfte schnell zu einem Verkaufssignal führen und bietet schon sehr bald entsprechende Handelsansätze auf der Unterseite.

