Wirecard AG (ISIN: DE0007472060), HelloFresh (ISIN: DE000A161408 ) und ProsiebenSat1 (ISIN: DE000PSM7770) werden in dieser Woche im Fokus stehen, warum? Zu jedem Wert die Gründe, warum die Aktie interessant werden könnte, worauf man achten sollte. Wirecard: Es könnte für die Aktie diese Woche besser laufen, wenn nicht die Gesamtmarktentwicklung alles wieder zunichte macht. Beruhigend für die Anleger: Zwar nicht in Form einer allgemeinen Presseerklärung, sondern in einem Artikel von Solveig Gode und Philip Kaleta im "Business Insider" findet sich am 28.02.2020 eine "Excklusivmeldung". Hier wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...