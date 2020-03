die Aktien Bayer befinden sich seit dem Gap vom 17. Februar im freien Fall. Im Ein-klang mit der Verkaufspanik am Gesamtmarkt sind die Titel vom Verlaufshoch bei 78,34 Euro am 6. Februar auf 63,16 Euro am Freitag im Tagestief eingebrochen. Im Tagesverlauf konnten sich die Papiere zwar etwas erholen und bei 65,21 Euro aus dem Handel gehen. Unterm Strich blieb aber ein deutlicher Abschlag von 2,54% auf dem Kurszettel stehen. Ein Blick auf den Tageschart zeigt die Abwärtsdynamik, die nicht so einfach ...

