Es ist so gut wie an allen herkömmlichen Materialien einsetzbar und nutzt das bewährte Ultraschalllaufzeitverfahren. Das Wanddickenmessgerät misst mit der sehr geringen Toleranz von 0,5 Prozent der Wandstärke plus 0,04 mm äußerst genau. Die Bedienung ist einfach: Das Material des Rohrs eingeben, den Ultraschallsensor auf der Rohrleitung platzieren und sofort zeigt das Gerät die Rohrwanddicke an. ...

