The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.03.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.03.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU0000ATBHG1 ASIAN DEV. BK 2020 BD00 BON AUD NCA XFRA AU3CB0223675 BANK AMERI. 2020 MTN BD00 BON AUD NCA XFRA AU3CB0227858 INDL BK KOREA 15/20 BD00 BON AUD NCA DAIN XFRA DE000A168650 DAIMLER AG.MTN 15/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CMF5 DZ BANK CLN E.9166 BD00 BON USD NCA XFRA DE000DG6CTK0 DZ BANK CLN E.9375 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1J1K2 DZ BANK CLN E.8632 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1KF63 DZ BANK CLN E.8829 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4XR0 HCOB MZC 4 15/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HV2ALL5 UC-HVB IS.1852 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB0W81 LB.HESS.-THR. GMF06A/13 BD01 BON EUR NCA XFRA US53117CAQ50 LIBERTY PTY LTD 13/24 BD01 BON USD NCA XFRA US71654QAW24 PET. MEX. 10/20 BD01 BON USD NCA XFRA AU3FN0024485 BANK AMERI. 2020 FLR MTN BD02 BON AUD NCA XFRA DE000DDA0Q04 DZ BANK IS.A1102 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1J1V9 DZ BANK CLN E.8642 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000PA24T77 BNP PARIBAS STZ.ANL.14/20 BD02 BON EUR NCA 2SGE XFRA FR0011431014 SOC.GEN.SFH 13/20 MTN BD02 BON EUR NCA UI7K XFRA FR0122856851 UNEDIC 15-20 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA US14912L6J50 CATERP.FIN.SER. 2020 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US40428HPR74 HSBC USA 15/20 BD02 BON USD NCA BTYE XFRA USJ0423YCB86 MUFG BANK 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA USU75111AF87 ROCK.EXPR.PIPEL.10/20REGS BD02 BON USD NCA WRDK XFRA XS0490347415 WORLD BK 10/20 MTN BD02 BON MXN N