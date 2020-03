PLANEGG/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher und Antikörperspezialist Morphosys kommt bei seinem Antrag auf Zulassung seines Mittels Tafasitamab zur Behandlung einer bestimmten Form des Lymphdrüsenkrebses in den USA voran. Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe Morphosys Antrag akzeptiert und werde Tafasitamab in Kombination mit dem Wirkstoff Lenalidomid vorrangig prüfen, teilte der MDax-Konzern am Montag in Planegg bei München mit. Die FDA will den Angaben zufolge bis zum 30. August 2020 über die Zulassung des Antikörpers Tafasitamab zur Therapie von therapieresistentem oder wiederkehrendem diffusen großen B-Zell-Lymphom (R/R DLBCL) entscheiden.



Tafasitamab wird mit dem Partner Xencor entwickelt. Gemäß der Bedingungen der Kooperations- und Lizenzvereinbarung bekomme Xencor nun eine Meilensteinzahlung, teilte Morphosys weiter mit. Die Höhe wurde nicht genannt./mne/stk

