Zürich (awp) - Der Mischkonzern Conzzeta hat den im Dezember angekündigten Verkauf der Sparte Schmid Rhyner vollzogen. Das Geschäft mit grafischen Beschichtungen geht zu einem ungenannten Preis an die deutsche Spezialchemiegruppe Altana. Der Kontrollwechsel sei per 28. Februar 2020 erfolgt, teilte Conzzeta am Montag mit. ...

