Wie schon im Januar konnten die meisten Indices auch im Februar zunächst neue Hochs erklimmen, bevor das Corona-Virus die Börsen infizierte - nur dass es dieses Mal eben mit voller Wucht nach unten ging. Die Aktienmärkte erlebten die schwärzeste Woche seit der Schuldenkrise 2011 und schlussendlich kam auch Gold kräftig unter Druck. Per Ultimo waren also nur Staatsanleihen ein wirklich sicherer Hafen. Allerdings: Auf Zwölf-Monats-Sicht sind (abgesehen von Rohstoffen) noch immer alle relevanten Asset-Klassen im Plus, einige sogar dick zweistellig. Von den 20 wichtigsten Aktien-Indices haben 19 einen tiefroten Februar erlebt. Nur in China - ausgerechnet dort, wo die Corona-Epidemie ihren Ursprung hat - steht ein kleines Plus zu Buche. Und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...