An den Goldmärkten wird nach der Verkaufswelle am Freitag zum Wochenauftakt wieder verstärkt auf den Krisenschutz Gold gesetzt.Da die weitere Entwicklung der Corona-Infizierten und ihr Einfluss auf die Weltwirtschaft ein hohes Maß an Unsicherheit verursacht, fließt weiterhin viel Kapital in den "sicheren Hafen" Gold. Besonders interessant: Trotz des Tagesverlusts von über drei Prozent haben sich am Freitag die Goldbestände bei physisch besicherten ETFs um 8,6 Tonnen auf einen neuen Rekordwert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...