Wellenreiter-Kolumne vom 01. März 2020 In die Historie des Dow Jones Index wird der vergangene Donnerstag, der 27.02.2020, als der Tag mit dem höchsten Ein-Tages-Verlust (-1.191 Punkte nominal) eingehen. Es fühlte sich an wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Vor zehn Jahren - am Donnerstag, den 06.05.2010 - verlor der Dow Jones Index 348 Punkte. Jener Tag ging als "Flash Crash" in die Börsenannalen ein. Damals betrug das Abwärtsvolumen satte 96 Prozent, nur wenige Börsianer hatten vorgesorgt (Put-Call-Ratio ...

