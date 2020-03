Mit den letzten Handelstagen in diesem Februar ist eine historisch schlechte Börsenwoche zu Ende gegangen: An den europäischen Aktienmärkten ging es prozentual zweistellig abwärts. Für den EuroStoxx 50 war es die schlimmste Woche seit der Finanzmarktkrise, ausgelöst durch die Sorgen bezügliche einer weiteren Verbreitung des Coronavirus und einer weltweiten Epidemie. Der EuroStoxx 50, der vor acht Tagen erst ein Zwölfjahreshoch erreicht hatte, rutschte weitere 3,7% ab, was auf Wochensicht ein Minus von mehr als 12,0% bedeutete, nur im Oktober 2008 hatte er einen noch schlechteren Wochenverlauf erzielt. In Paris sank der CAC 40 um 3,4%, in Deutschland endete der Dax 3,9% tiefer, wobei er sich aber noch deutlich von den Tagestiefstständen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...