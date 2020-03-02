Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 02.03.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 620 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: BAY001 ISIN: DE000BAY0017 Ticker-Symbol: BAYN 
Xetra
02.03.20
09:11 Uhr
66,39 Euro
+1,18
+1,81 %
Branche
Pharma
Aktienmarkt
DAX-30
EURO STOXX 50
Prime Standard
DAX International 100
STOXX Europe 50
1-Jahres-Chart
BAYER AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BAYER AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
66,04
66,06
09:26
66,05
66,06
09:26
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AB INBEV
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV50,80-8,32 %
BAYER AG66,39+1,81 %
DANONE SA64,60+1,44 %