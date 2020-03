Erholung zum Monatsauftakt: Der DAX dürfte am Montag mit kräftigen Gewinnen in den März starten, nachdem er im Februar insgesamt 8,4 Prozent an Wert einbüßte. Die Sorge um eine unkontrollierte Ausbreitung von Covid-19 und die wirtschaftlichen Folgen halten die Aktienmärkte seit Tagen in Atem. Am Freitag sorgten Aussagen der US-Notenbank hinsichtlich möglicher Zinssenkungen jedoch für Erleichterung an der Wall Street. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

