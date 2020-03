FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter sind die deutschen Renten-Futures am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Die leichte Erholungstendenz an den Aktienmärkten führt hier nicht zu stärkeren Gewinnmitnahmen. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 8 Ticks auf 177,40 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 178,17 Prozent und das Tagestief bei 177,35 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 61.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 74 Ticks auf 219,5 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 1 Tick auf 135,64 Prozent.

March 02, 2020 02:27 ET (07:27 GMT)

