Die Miniatur-Fabrikanlage von Fischertechnik besteht aus verschiedenen Arbeitsgängen einer echten Fertigung, zum Beispiel einem Brennofen, einer Sortierstrecke mit Farberkennung und einem Hochregallager. Über eine Cloud werden die jeweiligen Bestelldaten an die Fabrikanlage im Miniformat übertragen, die sich sofort in Bewegung setzt: Ein Werkstück in Form eines Bausteins durchschreitet - nach Auftrag sortiert - verschiedene Bearbeitungsstationen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...