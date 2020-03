Zürich (awp) - An der Schweizer Börse werden am Montag aufgrund vorbörslicher Indikationen und mit dem Rückenwind positiver Vorgaben aus den USA und Fernost höhere Kurse erwartet. Händler erwarten nach dem massiven Ausverkauf der vergangenen Woche eine Stabilisierung an den Märkten. Die Wall Street konnte zum Wochenschluss ...

