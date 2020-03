Nach dem jüngsten Ausverkauf haben die wichtigsten fernöstlichen Aktienmärkte am Montag einen Erholungsversuch gestartet.Tokio / Hongkong / Shanghai - Nach dem jüngsten Ausverkauf haben die wichtigsten fernöstlichen Aktienmärkte am Montag einen Erholungsversuch gestartet. Der 225 Unternehmen umfassende Nikkei-Index stieg um 0,95 Prozent auf 21 344,08 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen gewann 3,29 Prozent auf 4069,67 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong...

