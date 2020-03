Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland ist nach Worten von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) darauf eingestellt, die Folgen der Coronavirus-Epidemie für die Wirtschaft abzufedern. "Im Augenblick belastet vor allem die Unsicherheit die deutsche Wirtschaft und im Übrigen Unklarheit darüber, wie groß die Wachstumseinbußen in Ländern wie China sein werden", sagte Altmaier im ARD-Morgenmagazin. "Wir sind darauf vorbereitet", hob der Bundeswirtschaftsminister hervor.

"Wir haben mit den betroffenen Unternehmen in Deutschland - das sind vor allen Dingen importierende Unternehmen, das sind produzierende Unternehmen, die auf Vorprodukte aus China angewiesen sind - eine enge Zusammenarbeit." Die Regierung habe eine Hotline für die betroffenen Unternehmen eingerichtet. "Und wir haben auch finanzielle Instrumente, die diesen Unternehmen helfen können", sagte der Wirtschaftsminister.

Unterdessen bereitet sich die Bundesregierung auf einen möglichen Einbruch der Wirtschaftsleistung durch die Coronavirus-Epidemie vor. "Wenn die Lage es erforderte, dass ein solcher Impuls nötig wird, haben wir auch die Mittel, ein Konjunkturprogramm aufzulegen", sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) Welt am Sonntag. Scholz will am Montag in Berlin mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire über die Situation sprechen. Le Maire kündigte im Sender France2 bereits eine "konzertierte Aktion" der G-7-Länder und der Eurogruppe an.

March 02, 2020

