Erster Coronavirus-Fall in Berlin bestätigt

Auch in Berlin gibt es nun den ersten bestätigten Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Der Patient werde stationär behandelt und sei isoliert untergebracht, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung mit. Der zuständige Amtsarzt habe mit der Nachverfolgung der Kontaktpersonen des Patienten begonnen. Zuvor am Wochenende waren auch die ersten Ansteckungsfälle in Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein bekannt geworden. Damit hat der Erreger der Lungenkrankheit Covid-19 inzwischen die meisten Bundesländer erreicht.

Italien plant Milliardenhilfen für Unternehmen wegen Corona-Krise

Angesichts der gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie hat Italien Nothilfen für Unternehmen in Höhe von 3,6 Milliarden Euro angekündigt. "Bis kommenden Freitag werden wir Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft für alle betroffenen Sektoren im ganzen Land verabschieden", sagte Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri in einem in der Zeitung La Repubblica veröffentlichten Interview. Die versprochenen Milliardenhilfen entsprechen 0,2 Prozent des italienischen Bruttoinlandsprodukts.

VP Bank: Erste Anzeichen für Rezession in China

Die Folgen des Coronavirus in China treten immer deutlicher zutage, dennoch plädiert Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank Gruppe aus Liechtenstein dafür, einen kühlen Kopf zu bewahren. Die massiven Abstürze der Einkaufsmanagerindizes machten deutlich, dass die chinesische Wirtschaft inmitten einer durch das Coronavirus ausgelösten technischen Rezession stecken könnte. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor stürzte dabei stärker ab als derjenige für das verarbeitende Gewerbe. "Bei aller Wucht, die das Virus für die globale Wirtschaft hat, sollte aber ein kühler Kopf bewahrt werden", erklärte Gitzel.

Bank of Japan will wegen Corona-Folgen Liquidität bereitstellen

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ) hat angesichts der zunehmenden Volatilität an den Finanzmärkten vor dem Hintergrund wachsender Besorgnis über die möglichen Auswirkungen des neuartigen Coronavirus auf die Weltwirtschaft Unterstützung durch die Notenbank versprochen. "Die Bank of Japan wird die weiteren Entwicklungen genau beobachten und sich darum bemühen, durch geeignete Marktoperationen und den Kauf von Aktiva reichliche Liquidität bereitzustellen und die Stabilität der Finanzmärkte zu gewährleisten", sagte Haruhiko Kuroda in einer Erklärung.

SNB weist für 2019 Überschuss von 48,9 Milliarden Franken aus

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat für das Jahr 2019 einen Überschuss von 48,9 Milliarden Franken ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Verlust von 14,9 Milliarden Franken in den Büchern gestanden. Der Gewinn auf den Fremdwährungspositionen betrug 40,3 Milliarden Franken, wie die SNB berichtete. Auf dem Goldbestand resultierte ein Bewertungsgewinn von 6,9 Milliarden Franken. Der Gewinn auf den Frankenpositionen betrug 2,1 Milliarden Franken.

Griechenland erhöht Schutzvorkehrungen an Grenzen auf maximale Stufe

Griechenland hat die Schutzvorkehrungen an seinen Grenzen auf die höchste Stufe heraufgesetzt. Dies teilte Regierungschef Kyriakos Mitsotakis nach einer Krisensitzung des nationalen Sicherheitsrats in Athen mit. So sollen die Patrouillen an Land und zu Wasser im Nordosten des Landes verstärkt werden, nachdem die Türkei am Wochenende ihre Grenzen zur EU für Flüchtlinge geöffnet hatte.

Südkoreas Militär: Nordkorea feuert zwei Projektile ab

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben zwei zunächst nicht identifizierte Flugkörper abgefeuert. Die Projektile seien am Montag von der Gegend der nordkoreanischen Stadt Wonsan in östliche Richtung über das Japanische Meer abgefeuert worden, teilten die südkoreanischen Streitkräfte mit. Die südkoreanische Armee prüfte nach eigenen Angaben, ob Nordkorea noch weitere Flugkörper abfeuerte.

Buttigieg steigt aus US-Präsidentschaftsrennen aus

Der frühere US-Bürgermeister Pete Buttigieg ist aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der oppositionellen Demokraten ausgestiegen. Seine Entscheidung gab der 38-Jährige bei einem Auftritt in der Stadt South Bend im Bundesstaat Indiana bekannt, wo er acht Jahre lang Rathauschef war. Der frühere Vizepräsident Joe Biden erhofft sich nach eigenen Worten "großen Auftrieb" für seine Kampagne durch den Ausstieg des Konkurrenten.

Japan/Kfz-Absatz Feb -10,7% gg Vorjahr

Indonesien Verbraucherpreise Feb +2,98% gg Vj (PROG: +2,88%)

Indonesien Verbraucherpreise Feb +0,28% gg Vm (PROG: +0,19%)

Indonesien Kernverbraucherpreise Feb +2,76% gg Vorjahr (Jan: +2,88%)

