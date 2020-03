Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Göttingen (pta014/02.03.2020/09:00) - Neuausrichtung und Strukturierung der Heroes AG abgeschlossen Heroes entwickelt sich im ersten Halbjahr im Rahmen der Erwartungen und legt zu Beginn des 2. Halbjahres mit mehreren wichtigen Vertragsabschlüssen den Grundstein für die Entwicklung der kommenden Jahre. "Mit Heroes wollen wir ein Investment-Tool anbieten, mit dem man in einen rasant wachsenden Markt investieren kann. Und zwar in die gesamte Wertschöpfungskette - nicht nur beim Fußball, sondern bei allen wachsenden Sportarten. Die Sport- und Entertainmentbranche wird weiter von der Digitalisierung profitieren, denn Medienrechte, Daten und eSports sind die großen Wachstumstreiber der Zukunft" NK Die Heroes Sport Investment wird aber vor allem die Konkurrenz im Sport-Merchandising ausstechen. Womit? Vor allem mit Dingen, von denen Fans nicht wussten, dass sie diese überhaupt benötigen. Heroes schließt dabei exklusive Lizenz-Deals realisiert, von Nascar, MOTO GP, Basketball über die NFL bis hin zu Premier-League-Klubs Es verbindet diese mit einem von der Mode inspirierten logistischen Ansatz.



