In der Hoffnung auf frischen Wind für die Weltwirtschaft kehren Anleger in den deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax legte zur Eröffnung am Montag 1,3 Prozent auf 12.044 Punkte zu, nachdem er in der vergangenen Woche wegen Spekulationen auf eine weltweite Rezession durch die Coronavirus-Epidemie mehr als zwölf Prozent verloren hatte.

Den vollständigen Artikel lesen ...