Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf Dell, Forty Seven und spannende Zeiten für Twitter.

> USA | Wall Street: Eine Woche wie die vergangene haben die Anleger lange nicht gesehen. Zuletzt ging es im Zuge der Finanzkrise bei den Indizes in einem vergleichbaren Tempo abwärts. Auch am Freitag notierten Dow Jones & Co. noch einmal tiefrot. Der Dow schloss 1,4 Prozent unter dem Niveau des Vortages. Der S&P 500 beendete die Woche mit einem Minus von 0,8 Prozent.

Die Fed trug mit ihrer Ankündigung, die ihr zur Verfügung stehenden Werkzeuge zu nutzen, um die US-Wirtschaft zu stützen, dazu bei, dass der Abschlag bei den Indizes nicht noch größer ausgefallen ist.

Überdurchschnittlich starke Verluste verzeichnet die Aktie von Dell…

