Der Euro hat am Montag in der Früh gegen den US-Dollar positiv tendiert. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,1073 Dollar nach 1,0977 USD beim Richtkurs vom Freitag. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1040 Dollar notiert.Am Devisenmarkt machte sich zum Wochenstart allgemeine Entspannung breit. Als sicher empfundene Währungen wie der japanische Yen gaben etwas nach, wohingegen Währungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...