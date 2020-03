Verbund mit Radio-HörerInnen unterwegs >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » 21st Austria weekly - Horrible week ... » RHI und Mayr-Melnhof vs. Polytec und ... Verbund Unterwegs am Mooserboden mit Hörerinnen und Hörern von Radio Salzburg. Es war ein spannender Tag mit tollen Einblicken hinter die winterlichen Kulissen der VERBUND-Kraftwerke in Kaprun. Danke, für's dabeisein! Auch Alois, der Mooserboden-Fuchs hat es sich nicht nehmen lassen, die Besuchergruppe zu begrüßen. >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Strabag und die Sparebanken-Zentrale >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » 21st Austria weekly - Horrible week ... » Porr und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...