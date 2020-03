Unterföhring (ots) - Zur Show für wahre Senkrechtstarter entpuppt sich "Das große Promibacken" am Mittwoch, 4. März 2020, um 20:15 Uhr: In der ersten Aufgabe der vierten Folge muss bei der "gewickelten Cremetorte" senkrecht geschichtet werden.Doch Ross Antony ("Dass ich noch dabei bin, ist wirklich ein Wunder!") verwickelt sich ordentlich am Biskuitteig: "F..... Shit! Alles ist kaputt!" Der sonst immer fröhliche Engländer kann seine Tränen der Frustration nicht mehr zurückhalten, Raphael Vogt und Rebecca Mir spenden Trost und Schultern zum Anlehnen. "Heute ist wirklich der Wurm drin, aber ich will nicht aufgeben!" Kann der 45-Jährige das Wickelruder noch einmal herumreißen?In der Technischen Prüfung wird ein "Savarin" gefordert. Der ringförmige, rumgetränkte Kuchen aus einem gerührten Hefeteig bietet so einige Tücken in der Zubereitung. Backen für Fortgeschrittene: Von den Gemälden berühmter Künstler wie Van Gogh, Dali, Warhol und Banksy sollen sich die Promis bei der dritten Aufgabe inspirieren lassen. Die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs müssen das Original auf den ersten Blick erkennen können.Die fünf Promi-Hobbybäcker Ross Antony, Ulla Kock am Brink, Angelina Heger, Rebecca Mir und Raphael Vogt sind noch im Rennen um den Goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck. Moderiert wird die Show von Enie van de Meiklokjes, produziert von Tower Productions.Noch mehr "Das große Promibacken":- www.das-grosse-promibacken.de u.a. Rezepte zur Sendung - Presselounge: http://presse.sat1.de/Promibacken - https://www.instagram.com/dasgrossebacken/ - https://www.facebook.com/dasgrossebacken/ - SAT.1 red-button-Portal ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbH,Kommunikation/PR Factual & Sports,Christiane Maske, Tel. +49 (89) 9507-1163 / Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Clarissa Schreiner, Tel. +49 (89) 9507-1191 / Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4534722