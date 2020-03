Wenn die Computer das Szepter übernehmen, sollte man nicht mitspielen. Zu erratisch und zu schnell sind die Kursbewegungen.St. Gallen - Die Angst vor dem Coronavirus und vor seinen negativen Auswirkungen hat die Börsen im Griff. Die Anleger flüchten aus den Aktien in die vermeintlich sicheren Staatsanleihen. Diese Reaktion ist verständlich. Was aber am letzten Freitag an der Wall Street abgegangen ist, hat damit nur noch am Rande zu tun. Nach einem schwachen Start hat der Dow Jones Industrials Index innerhalb...

Den vollständigen Artikel lesen ...