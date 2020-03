Von Andreas Kißler

PARIS/BERLIN (Dow Jones)--Die Finanzminister der sieben führenden Industrieländer (G7) werden laut Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire in dieser Woche über eine abgestimmte Reaktion auf die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie sprechen. "Es wird eine konzertierte Aktion geben", sagte Le Maire im Fernsehsender France2 laut einer von dem Sender veröffentlichten Aufzeichnung. Bereits am Sonntag habe er mit US-Finanzminister Steven Mnuchin gesprochen, der derzeit der G7-Gruppe der Finanzminister vorsteht.

"Wir werden diese Woche eine Telefonkonferenz aller G7-Finanzminister haben, um die Antwort zu koordinieren", kündigte Le Maire an. Es werde auch eine Telefonschalte der Eurogruppe geben, "um die Antwort zu koordinieren". Die Reaktion solle so koordiniert wie möglich ablaufen, damit die Folgen "so wenig dauerhaft wie möglich" ausfielen. Er kündigte auch an, diese Woche mit der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, zu sprechen. Noch am Montag wird er in Berlin erwartet, um mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) über das weitere Vorgehen zu beraten.

Scholz hat bereits ebenso wie Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) klargemacht, dass die Bundesregierung auf einen möglichen Einbruch der Wirtschaftsleistung durch die Coronavirus-Epidemie vorbereitet ist. "Wenn die Lage es erforderte, dass ein solcher Impuls nötig wird, haben wir auch die Mittel, ein Konjunkturprogramm aufzulegen", sagte Scholz Welt am Sonntag. Altmaier betonte im ARD-"Morgenmagazin", im Augenblick belaste "vor allem die Unsicherheit die deutsche Wirtschaft" und betonte: "Wir sind darauf vorbereitet."

March 02, 2020 03:35 ET (08:35 GMT)

