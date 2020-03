Daimler: Kurzfristig von short auf long?

Am 10.2.20 wurde hier ein Szenario erstellt, wie Privatanleger einen Kursrückgang der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) auf bis zu 41 Euro mit Short-Hebelprodukten optimal für sich nutzen könnten. Damals befand sich der Daimler-Kurs noch bei 43,25 Euro. Nach ihrem Kurseinbruch auf bis zu 36,72 Euro (28.2.20) und der im frühen Handel des 2.3.20 einsetzenden leichten Erholung des Aktienkurses auf das aktuelle Niveau von 37,47 Euro konnten Anleger mit den im Szenario vorgestellten Short-Hebelprodukten bereits Gewinne von bis zu 242 Prozent für sich verbuchen.

Für risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass der Kursrückgang der Daimler-Aktie in der Vorwoche übertrieben war und sich die von J.P.Morgan Chase mit einem Kursziel von 51 Euro zum Kauf empfohlene Daimler-Aktie in den nächsten Tagen zumindest wieder auf 40 Euro erholen wird, könnten den Umtausch von bislang sehr lukrativen Short-Hebelprodukten in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 37 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Daimler-Aktie mit Basispreis bei 37 Euro, Bewertungstag 12.6.20, BV 0,1, ISIN: DE000MC3K3D8, wurde beim Daimler-Kurs von 37,47 Euro mit 0,29 - 0,30 Euro gehandelt.

Gelingt der Daimler-Aktie in spätestens einer Woche eine Kurserholung auf 40 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,44 Euro (+47 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 35,03387 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 35,0338 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PX89Z09, wurde beim Daimler-Aktienkurs von 37,47 Euro mit 0,26 - 0,27 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Daimler-Aktie auf 40 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,49 Euro (+81 Prozent) erhöhen.

Faktor-Zertifikate

Wer hingegen mit täglich angepasster Hebelwirkung von einem unmittelbar bevorstehenden Kursanstieg der Daimler-Aktie profitieren will, könnten in Faktor Long-Zertifikate investieren.

Während das J.P.Morgan-Faktor Long-Zertifikat, ISIN: DE000JM623A5 die Bewegungen des Aktienkurses mit 8-facher Hebelwirkung abbildet, können Anleger mit dem Goldman achs-Faktor Long-Zertifikat, ISIN: DE000GB9X344, sogar mit 15-facher Hebelwirkung an den Kursbewegungen der Daimler-Aktie teilhaben.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de