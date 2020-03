Düsseldorf (ots) - Deutschlands erster Headhunter für Frauen vermeldet erneut namhaften Kundenzuwachs. Bei dem internationalen IT-Spezialisten ARVATO Systems wird die Personalberatung künftig dazu beitragen, die ambitionierten Diversity-Ziele zu erreichen.Die Chancengleichheit von Frauen und Männern spielt gerade im traditionell männerdominierten Umfeld von IT Jobs eine zentrale Rolle - auch für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Als weiteren Schritt zu mehr Diversität hat sich der international agierende IT-Spezialist und Multi-Cloud Service Provider daher nun mit der auf Frauen fokussierten Personalberatung HUNTING/HER auf eine Zusammenarbeit verständigt."Wir freuen uns, in diesem erstklassigen Unternehmensumfeld unseren Anteil beim Recruiting von Führungs- und IT Jobs leisten zu dürfen" so Christian Böhnke, Managing Partner bei HUNTING/HER, dessen Headhunting-Agentur kürzlich nach einer Studie der renommierten Wirtschaftswoche mit dem Titel "beste Personalberatung 2019" in der Kategorie Medien, IT, Telekommunikation ausgezeichnet wurde."Deutschlands beste Personalberater 2019" für Medien- und IT-Jobs"Gerade die vielfältigen Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten bei ARVATO Systems gepaart mit der direkten Anbindung an einen so namhaften Medien- und Dienstleistungskonzern machen das Recruiting hier so spannend". Dies gelte sowohl für Führungs- als auch für ein breites Spektrum an Fachpositionen, so der IT Headhunter.Zum Unternehmen: HUNTING/HER PersonalberatungBereits 2007 als Deutschlands erster "Frauen-Headhunter" gegründet, gliedert sich die auf weibliche Fach- und Führungskräfte spezialisierte Personal- und OutPlacement-Beratung HUNTING/HER ® heute an den Standorten Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Stuttgart und München in die Bereiche HR- sowie Career-Partners.Pressekontakt:HUNTING/HER HR-Partners ®Frau Gabriele BauerExecutive AssistantTelefon: +4940 88 14 75 49Mail: gabriele.bauer@huntingher.comwww.huntingher.comOriginal-Content von: HUNTING/HER, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141876/4534739