Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Sorgen vor den wirtschaftlichen Auswirkungen durch COVID-19 sind in den letzten Tagen signifikant gestiegen, so die Analysten der Helaba.So seien die Finanzmarktteilnehmer verstärkt in vermeintlich sichere Anlagen wie Bundesanleihen geflüchtet. Seit Ausbruch der Krankheit in China sei die 10J-Rendite deutscher Bundeswertpapiere um knapp 40 BP auf aktuell -0,61% gesunken. In den USA hätten Treasury Notes mit zehn Jahren Laufzeit unter 1,10% rentiert und damit auf einem neuen Allzeittief. Die Investoren würden damit rechnen, dass die amerikanische Notenbank bereits im kommenden Monat die Zinsen senke. Zudem würden im Verlauf des Jahres noch mehr als zwei weitere Schritte um jeweils 25 BP eskomptiert. (02.03.2020/alc/a/a) ...

