Wien (www.anleihencheck.de) - In der abgelaufenen Woche stand die Kursentwicklung am Staatsanleihemarkt ganz im Zeichen von Ängsten vor einer großflächigen Ausbreitung des Coronavirus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Renditen von deutschen Staatsanleihen seien stark zurückgefallen und die Länder-Spreads in der Eurozone hätten merklich zugelegt. Die anhaltende Risk-off-Bewegung sei noch nicht durch negative Wirtschaftsdaten unterstützt. Aussagekräftige Indikatoren zum Wirtschaftsverlauf wie die in der abgelaufenen Woche veröffentlichten Sentimentumfragen der EU-Kommission (Industrie, Dienstleistungen, Gesamtwirtschaft) hätten sich im Februar sogar verbessern können und auch in den Details keine negativen Spill-Over aus China erkennen lassen. Allerdings dürften Finanzmarktakteure weniger auf die wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 in China schielen als sich vielmehr auf eine mögliche Ausbreitung der Viruserkrankung in der westlichen Welt einstellen. Dabei scheine sich die Meinung durchzusetzen, dass damit erhebliche negative Konsequenzen verbunden seien. ...

