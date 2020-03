Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am US-Rentenmarkt gingen mit der Verunsicherung deutlich rückläufige Renditen einher, so die Experten von Union Investment.Die Flucht in sichere Anlagen habe zu einem historischen Renditetief (1,16 Prozent) bei zehnjährigen US-Treasuries geführt. Dabei hätten die Anleger auf mehrere Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank FED spekuliert. Dies sei an den FED Funds-Futures abzulesen gewesen, dort seien marktseitig für Temin Dezember 2020 zwischenzeitlich drei Zinssenkungen durch die Zentralbank eingepreist gewesen. Die Zinssenkungserwartungen hätten sich vor allem in der Entwicklung der kurzen Laufzeiten auf der Zinsstrukturkurve widergespiegelt. Fälligkeiten in einem, zwei oder drei Jahren hätten Renditerückgänge zwischen 34 und 38 Basispunkten verzeichnet. Dies sei mehr als in den langen Laufzeitbereichen gewesen, sodass sich die Zinskurve nicht nur deutlich nach unten verschoben, sondern sich über die kurzen Laufzeiten auch versteilt habe. ...

