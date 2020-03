Nissan bietet sein Elektromodell Leaf in Deutschland jetzt in einer "Business Edition" an. Das speziell auf Geschäftskunden zugeschnittene Sondermodell mit 40-kWh-Akku ist ab 39.900 Euro erhältlich und sofort lieferbar. Die Technik wurde im Vergleich zum bekannten Leaf der zweiten Generation nicht verändert. Die Ausstattung der "Business Edition" basiert auf der Linie "Tekna" und enthält somit unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...