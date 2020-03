Übergeordnet herrscht seit 2015 ein ungebrochener Aufwärtstrend in der RWE-Aktie, diese konnte sich von einem Niveau bei 9,12 Euro auf ein Verlaufshoch von gut 34,64 Euro Anfang des Jahres hochschrauben. Innerhalb der Kursbewegung seit Herbst 2017 lässt sich dabei eine fünfwellige Anstiegsphase erkennen, die in der Charttechnik als Impuls gewertet wird. Die massiven Abgaben aus der letzten Woche könnte das Wertpapier jedoch nun in eine dreiwellige Korrekturbewegung gedrängt haben. Für sehr kurzfristig agierende Investoren ergibt sich hierdurch jetzt eine Short-Chance, mittelfristig ist das RWE-Papier aber weiter bullisch zu bewerten. Wer lieber einen günstigen Einstiegspunkt für ein Long-Investment sucht, wartet zunächst weitere Kursabschläge ab. Potenzielle Trendwendemarken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...