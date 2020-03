Der deutsche Leitindex kam in den letzten Börsensitzungen aufgrund der fragilen Lage an den Weltbörsen, verursacht durch den Corona-Virus, der zu deutlichen wirtschaftlichen Einbußen im internationalen Warenverkehr führen wird, gehörig unter die Räder. So ging es im Tief bis auf 11724, der Wochenschluß lag bei 11890. Am heutigen Montag notiert der Index fester und aktuell wieder über der 12000 Punkte-Marke bei 12038. Eine kräftige Gegenbewegung sieht unserer Meinung aber doch anders aus. Die Verunsicherung ...

