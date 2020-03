Die Hoffnung auf geld- und fiskalpolitische Antworten aus Notenbanken und Politik auf das Coronavirus sorgt zu Wochenbeginn zumindest für einen Zwischenhalt an den weltweiten Börsen. Ob mehr als nur eine Verschnaufpause daraus wird, dürfte davon abhängen, ob sich die Indizes in den kommenden Stunden nachhaltig auf dem aktuellen Niveau stabilisieren können. Noch steht aus technischer Sicht eine Bodenbildung aus, der Abwärtstrend ist intakt. Noch vor zwei Wochen ging man an den Finanzmärkten davon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...