FRANKFURT (Dow Jones)--Gut erholt sind Europas Börsen am Montag in den Handel gestartet. Nach dem Kursabsturz in der Vorwoche ist der Verkaufsdruck ausgelaufen, der DAX kann die 12.000er-Marke zurückerobern. Die plötzliche Nachfrage nach Aktien führte in einigen Fällen zu einer deutlichen Verspätung bei der Handelseröffnung in Frankfurt. Unterstützend wirken Aussagen aus diversen Ländern, dass sowohl Fiskal- wie Geldpolitik bereitstehen, um gegebenenfalls aktiv zu werden.

So hat Italien angesichts der gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie Nothilfen für Unternehmen in Höhe von 3,6 Milliarden Euro angekündigt. Aber auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz will notfalls ein Hilfsprogramm auflegen und trifft sich mit seinem französischen Kollegen, um über Konjunkturspritzen zu reden. Der DAX steigt um 1,3 Prozent auf 12.046 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 legt um 1,7 Prozent auf 3.385 Zähler zu.

Hoffnung auf Konjunkturpakete treibt

Am Freitag hatte bereits die US-Notenbank angekündigt, gegebenenfalls einzugreifen, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise abzufedern. Fed-Chef Jerome Powell erklärte, das Coronavirus berge Risiken für die wirtschaftliche Aktivität. Aber auch der Präsident der Bank of Japan versprach bereits Unterstützung durch die Notenbank. Marktteilnehmer warnen aber weiter, eine Kurserholung überzubewerten: Aufgrund der extrem hohen Volatilität würden im DAX schon Schwankungen von rund 300 Punkten als normal angesehen und sollten noch nicht als neuer Trend gewertet werden.

Einkaufsmanager im Fokus

Neben dem Coronavirus steht der Tag im Zeichen der globalen Einkaufsmanager-Indizes (PMI). Der am Wochenende vorgelegte China-PMI hat bereits deutlich gemacht, dass die Corona-Epidemie im Februar einen massiven konjunkturellen Einbruch beschert hat. Die offiziellen Einkaufsmanagerindizes (PMIs) für das verarbeitende und das Dienstleistungsgewerbe stürzten auf Rekordtiefs ab. Im Service-Bereich ging es binnen eines Monats von 54,1 auf 29,6 Punkte nach unten. Ohne die allgemein akzeptierte Virus-Begründung hätten solche Werte einen Börsen-Crash hervorgerufen.

Die eigentliche Frage ist für die Marktstrategen der Commerzbank daher, wie schnell und solide sich die chinesischen PMIs in den kommenden Monaten erholen könnten, da das Land seit Mitte Februar allmählich wieder auf den normalen Wirtschaftskurs zurückkehrt. Im Allgemeinen verlaufe die Wiederaufnahme der Operation etwas langsamer als erwartet. In Europa hatten einzelne Unternehmen - darunter die BASF - im Rahmen ihrer Zahlenvorlage bereits mitgeteilt, dass sie nicht damit rechnen, die Corona-bedingten Ausfälle im Jahresverlauf noch ausgleichen zu können.

Die marktbreite Erholung zieht fast alle Aktien kräftig nach oben. Konjunkturaktien wie Siemens und Infineon legen bis zu 2 Prozent zu. Wirecard um 4 Prozent, BASF und 1,2 Prozent und Bayer um 1,8 Prozent. VW springen um 3,7 Prozent, die Lkw-Tochter Traton will die freien Stücke von MAN übernehmen. "Der Zeitpunkt ist gut gewählt", so ein Aktienhändler mit Blick auf den MAN-Chart. Der Kurs hat sich innerhalb eines Jahres halbiert. MAN springen um 25 Prozent nach oben. Bei den anderen Autoherstellern sieht es verhaltener aus, BMW und Daimler legen nur bis zu 0,7 Prozent zu. Zulieferer Continental fallen sogar um 0,7 Prozent.

Lufthansa fallen sogar um 2,4 Prozent. Sie leiden unter der Aussage, dass die Ergebnisbelastung durch den Virus noch nicht abschätzbar sei. Gleichzeitig steigt die Zahl der nicht mehr eingesetzten Langstrecken-Jets von 13 auf 23, was die Kosten nach oben treibt. "Für Fluglinien sieht es fundamental einfach mau aus durch die sinkende Reisetätigkeit", sagt ein Händler.

Starke Zahlen von Rheinmetall treiben die Aktien um 7 Prozent nach oben. Das Unternehmen überzeugte mit gutem Auftragseingang und Gewinn. Der Rüstungsbereich läuft weiter rund. Morphosys steigen 3 Prozent; hier prüft die US-Zulassungsbehörde FDA ein Krebsmittel vorrangig. Drägerwerk setzen ihre Erholungsrally fort und legen 11 Prozent zu.

Bei Nokia kommt ein Wechsel des CEO gut an, die Aktien legen um 3,3 Prozent zu.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.384,98 1,67 55,49 -9,62 Stoxx-50 3.120,06 1,96 60,05 -8,32 DAX 12.046,46 1,31 156,11 -9,08 MDAX 25.774,04 1,61 407,42 -8,97 TecDAX 2.911,88 2,22 63,17 -3,42 SDAX 11.481,90 1,33 151,08 -8,23 FTSE 6.739,90 2,42 159,29 -12,75 CAC 5.399,15 1,68 89,25 -9,68 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,61 0,00 -0,85 US-Zehnjahresrendite 1,12 -0,03 -1,56 DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1081 +0,31% 1,1047 1,0998 -1,2% EUR/JPY 119,88 +0,96% 118,74 119,00 -1,7% EUR/CHF 1,0687 +0,34% 1,0651 1,0644 -1,6% EUR/GBP 0,8669 +0,44% 0,8631 0,8619 +2,4% USD/JPY 108,10 +0,62% 107,43 108,32 -0,6% GBP/USD 1,2786 -0,13% 1,2802 1,2757 -3,5% USD/CNH 6,9612 -0,41% 6,9896 6,9917 -0,1% Bitcoin BTC/USD 8.647,01 1,197 8.544,76 8.671,26 +19,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,30 44,76 +3,4% 1,54 -23,4% Brent/ICE 0,00 50,52 0% 0,00 -22,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.604,95 1.586,01 +1,2% +18,95 +5,8% Silber (Spot) 16,98 16,67 +1,8% +0,31 -4,9% Platin (Spot) 881,00 855,05 +3,0% +25,95 -8,7% Kupfer-Future 2,59 2,55 +1,8% +0,05 -7,4% ===

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2020 03:55 ET (08:55 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.