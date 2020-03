Die Geschäftslage von kleinen und mittelgrossen Unternehmen (KMU) in der Schweiz hat sich im Februar gemäss KMU PMI nur marginal verbessert.St. Gallen - Die Geschäftslage von kleinen und mittelgrossen Unternehmen (KMU) in der Schweiz hat sich im Februar gemäss KMU PMI nur marginal verbessert. Der entsprechende Einkaufsmanager-Index stieg im Februar zwar um 0,3 auf 45,3 Punkte, blieb damit jedoch den dritten Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies lasse auf eine rückläufige Geschäftstätigkeit schliessen...

