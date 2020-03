Always hat gemeinsam mit einer Gynäkologin die ideale Menstruationstasse entwickelt

Für eine steigende Anzahl an Frauen stellen Menstruationstassen eine Alternative zu Tampons dar. Denn viele Frauen wünschen sich ein einfaches und wiederverwendbares Menstruationsprodukt, bei dem sie sich sicher sein können, dass es gut für sie und für die Umwelt ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200302005389/de/

Der Always Cup in zwei Größen: für mittelstarke oder starke Periode sowie im Starterkit mit beiden Größen (Photo: Business Wire)

Ab Februar 2020 erweitert Always daher das bisherige Sortiment um den Always Cup, eine wiederverwendbare Menstruationstasse, die durch die an den Körper angepasste Form über einen besonderen Tragekomfort verfügt. Durch die Wiederverwendbarkeit entspricht sie genau den Bedürfnissen von Frauen auf der Suche nach einem alternativen Menstruationsprodukt.

Die Menstruationstasse von Always wurde in enger Zusammenarbeit mit Verbraucherinnen und Expertinnen entwickelt. Komfortabel, besonders weich und angenehm zu tragen, sollte sie sein und dabei den bestmöglichen Schutz gewährleisten.

Der wiederverwendbare Always Cup besteht zu 100% aus medizinischem Silikon und ist frei von Farbstoffen, Parfüm, BPA oder Latex. Die Always Menstruationstasse kann sowohl am Tag als auch in der Nacht genutzt werden. Durch eine Tragezeit von bis zu 12 Stunden begleitet sie Frauen sorgenfrei durch den Alltag. Bei richtiger Reinigung und Pflege kommt sie viele Zyklen lang zum Einsatz und ist damit auch eine nachhaltige Anschaffung.

In Zusammenarbeit mit einer Gynäkologin entwickelt

Wenn Frauen sich bisher für die Nutzung einer Menstruationstasse entschieden haben, mussten sie oft Kompromisse in Bezug auf Komfort und Schutz in Kauf nehmen, da einige Varianten aufgrund ihrer runden Form gegen die Blasenwand drücken können oder für eine durchschnittlich große Frau schlicht zu lang sind.

Always hat die Expertise einer Gynäkologin und modernste medizinische Studien genutzt, um genau zu verstehen, wie eine Menstruationstasse im Körper einer Frau sitzen muss, um bestmöglichen Komfort bei gleichzeitigem Schutz zu bieten. Das Ergebnis ist eine Menstruationstasse, die ideal an den weiblichen Körper angepasst ist, nicht verrutscht und den Druck auf die Blase reduziert.

Die neue Always Menstruationstasse ist seit Mitte Februar bei ausgewählten Händlern bundesweit in zwei Größen erhältlich: für eine mittelstarke Blutung und eine starke Blutung (unverbindliche Preisempfehlung jeweils 22,49€). Zusätzlich sind beide Größen gemeinsam in einem Starter Kit (34,99 €) verfügbar. Zu jeder Menstruationstasse erhalten Konsumentinnen ein Etui zur sicheren und hygienischen Aufbewahrung.

Über Procter Gamble

Procter Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Braun, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head&Shoulders, Lenor, Olaz, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Whisper und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200302005389/de/

Contacts:

Procter Gamble Germany GmbH Co Operations oHG

Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am Taunus

Dajana Dächert, +49 6196 89 1924, daechert.d@pg.com



RPM revolutions per minute Gesellschaft fu¦r Kommunikation mbH

Chausseestraße 8E, 10115 Berlin

Charleen Günther, +49 30 4000 66 43, charleen.guenther@rpm-berlin.com