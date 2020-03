München (ots) - Countdown für die ADAC Motorwelt: Mit einer Druckauflage von fünf Millionen liegt Europas größte Zeitschrift ab dem 5. März 2020 bundesweit in mehr als 9.100 EDEKA-Märkten und Netto-Filialen aus. Dort können Club-Mitglieder ihre Ausgabe unter Vorlage ihres Mitgliedsausweises gleich beim Einkauf an der Kasse kostenfrei mitnehmen. Außerdem wird die rundum erneuerte "Motorwelt" in ADAC-Geschäftsstellen und Servicecentern ausgegeben. Chefredakteur Martin Kunz: "Die ADAC Motorwelt ist neben adac.de das wichtigste Instrument in unserer Kommunikation mit unseren 21 Millionen Club-Mitgliedern - und jetzt ein echtes Premium-Magazin. Das größere Format, das hochwertige Papier, die opulente Aufmachung und die vielen nützlichen, aber auch unterhaltsamen Mobilitätsthemen: darauf können sich Club-Mitglieder wirklich freuen. Der Verkehr, das Reisen und die Mobilität im Alltag verändern sich - darauf müssen wir als ADAC reagieren, vor allem in der Kommunikation."Qualität rund um mobilen LifestyleDie neue ADAC Motorwelt erscheint künftig saisonal. In deutlich hochwertigerer Haptik und Optik, großformatig und inhaltlich vielfältiger konzipiert bietet die die Clubzeitschrift auf hundert Seiten Information, Inspiration und Service. Inhaltlich steht alles, was Menschen bewegt, im Vordergrund. Das übergeordnete Thema bleibt Mobilität - aber weiter gefasst. Es geht um das Gefühl des mobilen Lebens und darum, in Bewegung zu sein, alles zu erreichen, wenn man es möchte. Stärker als bisher finden außerdem kulturelle Themen oder Ereignisse auch ohne Automobilbezug statt. Gleichzeitig zieht sich die Mobilitätskompetenz des ADAC durch die gesamte neue ADAC Motorwelt. Wiederkehrende Elemente sind großzügige Optiken, Reportagen, Terminplaner, Kolumnen und Tests sowie Interviews mit Prominenten. Hinzu kommt ein übersichtlicher Serviceteil.Zu festen Mitwirkenden der "ADAC Motorwelt" gehören die Journalistin Meike Winnemuth und Sternekoch Holger Stromberg. Außerdem verrät ein prominentes Doppel mehr zu seinem persönlichen mobilen Leben, in der ersten Ausgabe sind dies der Schauspieler Elyas M'Barek und der Regisseur Simon Verhoeven. Zu Wort kommen darüber hinaus Persönlichkeiten wie Anja Rützel und die Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo.Von dem weiter gefassten Mobilitätsbegriff profitieren auch Werbekunden: "Die neue ADAC Motorwelt bietet sowohl hochwertige Umfelder für Kunden des Automotive-Kernmarkts, als zum Beispiel auch aus dem Lifestyle-Segment. Und dadurch, dass ADAC Clubmitglieder ihr Heft künftig aktiv abholen, nehmen sie auch Inhalte noch bewusster wahr", sagt BCN-Geschäftsführer Burkhard Graßmann.Flächendeckender VertriebDie besondere Nähe zu Lesern stellt der ADAC mit regionalen Ausgaben her: Die "Motorwelt" enthält ein mindestens 20-seitiges von den ADAC Regionalclubs verantwortetes Supplement mit ergänzenden Informationen und Reportagen speziell aus der jeweiligen Region des Lesers. Sieben verschiedene Regional-Magazine werden dafür produziert und distribuiert. Dafür, dass die Leser ab sofort zum Heft kommen, sorgt ein flächendeckendes Vertriebssystem mit dem EDEKA-Verbund als neuem starkem Partner. Über einen Abholort-Finder auf adac.de können Clubmitglieder gezielt nach einem Abhol-Ort in ihrer Umgebung suchen. Unter dem Motto "Einfach weiter lesen" begleitet außerdem eine groß angelegte, kanalübergreifende Kampagne den Launch und führt ADAC-Clubmitglieder über Print, Online, TV und Hörfunk bis in die Supermärkte und mit diversen Point-of-Sale Maßnahmen direkt zur Kasse.HINTERGRUNDZur Neuausrichtung der ADAC Motorwelt haben der ADAC und das Medienunternehmen Hubert Burda Media im Juli 2019 eine strategische Partnerschaft geschlossen. Ab dem ersten Quartal 2020 ist die Burda-Tochter BCN als Generalunternehmer sowohl für Produktion, Herstellung und Druck als auch für Redaktion, Vermarktung, Marketing und Distribution zuständig. Der ADAC bleibt Herausgeber der ADAC Motorwelt und ist über den Chefredakteur Martin Kunz auch weiterhin inhaltlich verantwortlich. Das redaktionelle Konzept stammt von der Agentur Storyboard, die Kampagne wurde von b.famous content studios entwickelt.Pressekontakt:ADAC e.V.Katrin van RandenborghUnternehmenssprecherin Kommunikation und RedaktionKatrin.van.Randenborgh@adac.deTel.: 089/ 76 76 21 62Burda Community Network (BCN)Christiane BlanaSenior PR Manager Hubert Burda Mediachristiane.blana@burda.comTel.: 089/ 92 50 39 07Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/4534815